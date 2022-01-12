Пермский вуз, где произошла стрельба, вернется к очному формату работы с 17 января

ПЕРМЬ, 12 января. /ТАСС/. Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), где 20 сентября 2021 года произошла стрельба, с 17 января переходит на очный формат обучения, сообщает в среду пресс-служба вуза.

"С 17 по 23 января в аудиториях вуза будут проходить лабораторные занятия и те пары, где необходимо использование специального программного обеспечения. С 24 по 30 января в очный формат перейдут все семинарские, практические и лабораторные занятия. Часть лекций тоже пройдет в офлайн-режиме. С 31 января Пермский университет планирует преимущественно вернуться к очному обучению", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в переходный период могут возникать перебои с расписанием. Кроме того, в случае ухудшения эпидемической ситуации весь учебный процесс будет снова переведен в онлайн-режим.

20 сентября студент первого курса, находясь на территории одного из корпусов вуза, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали, вуз был переведен на дистанционный формат обучения. При задержании стрелявший получил ранение, ему ампутировали часть ноги. Студент на допросе признал вину. В отношении нападавшего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 февраля 2022 года.