В КЧР к столетию региона провели концерты и массовый спуск лыжников и сноубордистов

ЧЕРКЕССК, 12 января./ТАСС/. Концерты, массовый спуск лыжников и сноубордистов, вручение государственных наград отличившимся жителям республики и квартир для жителей аварийных домов состоялись в рамках празднования 100-летия со дня основания Карачаево-Черкесии.

"С юбилеем! Нашей родной, любимой и дорогой Карачаево-Черкесии 100 лет! В масштабах мировой истории это небольшой срок, но для нас, жителей республики, - это огромный путь. Путь становления, развития и созидания, неизменной составляющей которого оставались наши люди. Добрые, честные, трудолюбивые и гостеприимные, они во все времена, будь то горести или победы, оставались верны высоким принципам морали и чести", - сказал глава региона Рашид Темрезов.

В день празднования 100-летия Карачаево-Черкесии, глава и члены правительства региона возложили цветы к Вечному огню на Аллее Героев в Черкесске и к памятнику советскому солдату потому как история региона неразрывно связана с историей страны.

На территории нового микрорайона Северный в Черкесске состоялось торжественное вручение ключей от квартир для 13 семей, которые были переселены из аварийного жилья. Для комфорта местных жителей в микрорайоне уже построили новую школу и детский сад, крупные объекты здравоохранения, агропромышленный парк.

В рамках празднования также состоялось вручение государственных наград, грамот и благодарственных писем жителям республики, которые внесли большой вклад в развитие Карачаево-Черкесии, в том числе в сфере здравоохранения, культуры, экономики, промышленности и госслужбы. Позже состоялся концерт, где зрителям рассказали об истории региона, дружественности народов, населяющих республику, отметили природные богатства и достигнутые успехи в различных отраслях. После чего, на языках народов республики местные артисты исполнили народные песни и танцы.

На курорте Архыз тем временем был организован массовый спуск лыжников и сноубордистов с верхней станции канатной дороги Млечный путь по трассе Персеиды. Символично участие в нем приняли около 100 любителей активных зимних видов отдыха, которые приехали из различных уголков страны. Четверым участникам состязаний, которые оказались быстрее других, в торжественной обстановке вручили грамоты и призы - по семидневному ски-пассу. На курорте также открылась фотовыставка "Лик родной республики" с природными пейзажами и колоритными жителями региона.

Только начало

Как отметил глава Карачаево-Черкесии, в рамках празднования юбилея республики запланирован целый ряд социально-значимых и торжественных мероприятий на территории КЧР, Москвы и других регионов страны.

"В этом году мы отроем ряд крупных объектов социальной и инженерной инфраструктуры, запустим новые проекты, вложим все ресурсы, чтобы этот знаменательный и знаковый 2022 год стал символом дальнейшего процветания нашей республики, отправной точкой к будущим достижениям и победам", - заключил Темрезов.

История региона

Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 1922 года. В 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года.

КЧР - один из самых многонациональных регионов РФ, в котором проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.