Полиция не нашла взрывных устройств в школах, колледжах и вузах Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции не нашли опасных устройств в школах, колледжах и вузах в Екатеринбурге и других городах Свердловской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", сообщил в среду ТАСС руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"По итогам проверочных мероприятий полиции, поискам криминальных предметов в школах, вузах и колледжах официально дан отбой в 21:00 (19:00 мск). Опасных устройств не обнаружено. Информационным атакам подверглись не только учебные заведения Екатеринбурга, но и других городов области, в том числе Качканара, Новоуральска и Заречного. По итогам анализа произошедших событий следственные органы полиции Екатеринбурга уже возбудили уголовное дело по части второй статьи 207 УК РФ - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - сказал он.

Горелых добавил, что угрозы поступили в адрес некоторых судов, академию современного искусства и другие организации. Всего в организации было разослано 170 электронных писем.

"В проверочных мероприятиях были задействованы 257 сотрудников ОВД, а также свыше 70 единиц техники МВД, в эти цифры не входят ресурсы наших коллег из иных организаций. С большой долей вероятности можно предположить, что информационную атаку организовали и осуществили из-за кордона. Сыщики уголовного розыска и регионального ФСБ предпринимают комплекс мер, направленных на то, чтобы сегодняшний беспредел не остался безнаказанным", - отметил Горелых.