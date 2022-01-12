Скворцова: доля штамма "омикрон" составляет уже 76% среди всех заболевших в выборке ФМБА

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Доля заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" среди исследуемых Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России составляет 76% от общего числа заболевших ковидом. Об этом сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

"Вчера и сегодня мы видим достаточно уже выраженное доминирование "омикрона" перед другими линиями, прежде всего "дельтой". Скажем, на вчерашний показатель в нашей, я хочу это подчеркнуть, когорте, которая набирается, [приходится] 76% "омикрона", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

Скворцова добавила, что эти выводы сделаны в результате исследования тест-системы, разработанной ФМБА на выборке московских пациентов с коронавирусной инфекцией.

11 января Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для выявления нового штамма "омикрон", разработанную ФМБА. В агентстве поясняли, что она позволяет с высокой чувствительностью выявлять варианты "омикрон" и "дельта", а также различать их за полтора часа.