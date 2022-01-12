{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Скворцова: доля штамма "омикрон" составляет уже 76% среди всех заболевших в выборке ФМБА

Руководитель агентства Вероника отметила, что эти выводы сделаны в результате исследования тест-системы, разработанной ФМБА
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Доля заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" среди исследуемых Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России составляет 76% от общего числа заболевших ковидом. Об этом сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Вчера и сегодня мы видим достаточно уже выраженное доминирование "омикрона" перед другими линиями, прежде всего "дельтой". Скажем, на вчерашний показатель в нашей, я хочу это подчеркнуть, когорте, которая набирается, [приходится] 76% "омикрона", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

Скворцова добавила, что эти выводы сделаны в результате исследования тест-системы, разработанной ФМБА на выборке московских пациентов с коронавирусной инфекцией.

11 января Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для выявления нового штамма "омикрон", разработанную ФМБА. В агентстве поясняли, что она позволяет с высокой чувствительностью выявлять варианты "омикрон" и "дельта", а также различать их за полтора часа.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Более 300 человек с коронавирусом умерли за сутки в Италии
Число новых заражений вновь достигло почти 200 тыс.
Читать полностью