В Калмыкии до конца года планируют завершить программу догазификации частных домов

ЭЛИСТА, 12 января. /ТАСС/. Власти Калмыкии намерены до конца 2022 года подключить более 600 домовладений к газу в рамках социальной программы догазификации, полностью закрыв проблему в газифицированных населенных пунктах региона. Об этом сообщил в среду в своем аккаунте в соцсети Instagram глава республики Бату Хасиков.

Президент России Владимир Путин в среду провел первое в 2022 году совещание с членами правительства России, на котором подчеркнул важность реализации программы социальной газификации. Он отметил, что от этого зависит качество жизни миллионов россиян.

"Мы последовательно реализуем программу социальной газификации, и вскоре газ будет подведен к каждому дому в Калмыкии. В этом году мы подключим к сетям газоснабжения более 600 домовладений по республике. К концу 2022 года, согласно проекту, все дома в газифицированных населенных пунктах будут бесплатно подведены к газу на 100%", - написал Хасиков.

В МинЖКХ Калмыкии ТАСС уточнили, что в 2021 году получили более 500 заявок на догазификацию, заключили 263 договора на технологическое присоединение, выполнили подключение 76 домовладений (в том числе 36 подключений - по бесплатной газификации) в пяти населенных пунктах.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года проложили внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ бесплатно подведут к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.