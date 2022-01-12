Инфекционная больница Псковской области получила статус клинической

ПСКОВ, 12 января. /ТАСС/. Псковская областная инфекционная больница, которую построили специалисты Министерства обороны России по поручению президента страны Владимира Путина, получила статус клинической. Это позволит открыть на базе учреждения учебную кафедру для подготовки молодых специалистов, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

Больница начала работу в октябре 2020 года. До этого в регионе инфекционный корпус существовал только в Пскове, но он, по оценке врачей, не соответствовал требованиям и не подлежал реконструкции. Для решения проблемы военные строители досрочно возвели два многопрофильных медицинских центра в Пскове и Великих Луках на 200 и 100 мест соответственно.

"Псковская областная инфекционная больница получила статус клинической. Теперь на базе медучреждения можно будет открыть кафедру, чтобы готовить молодые кадры. Больница получит высококвалифицированных специалистов в лице сотрудников кафедры", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, благодаря статусу клинической больницы ее врачи смогут проходить аккредитацию на базе лечебного учреждения, не выезжая в другие регионы, а также вести научно-исследовательскую деятельность.

Больницу оснастили самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации.