Температура воздуха в Московском регионе опустилась ниже минус 20 градусов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сильный мороз пришел в Московский регион, вечером в среду столбики термометров опустились ниже минус 20 градусов.

По данным Гидрометцентра РФ, температуру воздуха в 22,5 градуса ниже нуля зафиксировала в 21:00 метеостанция в Волоколамске на западе Подмосковья. В других городах региона морозы тоже усиливаются. Так, в Клину за три часа до полуночи было минус 21,5 градуса, в Можайске - минус 21,3 градуса.

В Москве на главной метеостанции, расположенной на ВДНХ, столбики термометров показывают минус 16,5 градуса, в районе гостиницы "Балчуг" в центре столицы - 15 градусов ниже нуля.

Согласно прогнозам синоптиков, предстоящая ночь в Московском регионе может стать самой холодной с начала года: столбики термометров могут показать до минус 20 градусов в столице и до минус 23 градусов по области. Местами не исключен небольшой снег.

В четверг, 13 января, температура воздуха составит минус 6-8 градусов в Москве и минус 5-10 градусов в Подмосковье. При этом ожидается ветер с порывами до 15 м/с.