Пункт обогрева развернули в курортном районе Кубани

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Передвижной пункт обогрева развернули сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в Горячеключевском районе на трассе М-4 "Дон", которая ведет к черноморскому побережью, из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В соответствии с анализом обстановки и возможными заторами на территории муниципального образования Горячий Ключ на подъезде к Молдовановскому перевалу в районе села Фанагорийское (1 390-й км трассы М-4 "Дон") развернут подвижный пункт обогрева", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в пункте обогрева могут разместиться до 20 человек.

В Краснодарском крае ожидается резкое похолодание на 10-12 градусов, мокрый снег, сильный ветер и гололед, также синоптики прогнозировали ухудшение видимости до 500-1 000 м. Сейчас на территории края действуют четыре экстренных предупреждения, связанные с очень сильными осадками в виде дождя и мокрого снега, лавиноопасностью, подъемом уровня рек до уровня опасных явлений. Режим повышенной готовности ввели в 19 муниципальных образованиях Краснодарского края.