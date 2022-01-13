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Мишустин вручит 20 премий правительства в области СМИ

Размер каждой из наград составляет 1 млн рублей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, в День российской печати, вручит премии правительства в области средств массовой информации за 2021 год.

Как сообщила пресс-служба кабмина, будет вручено девять персональных и 11 коллективных наград. Размер каждой из них составляет 1 млн рублей. "Наградами отмечены федеральные, региональные проекты социальной, культурно-просветительской, общественно-политической и военно-патриотической, а также детско-юношеской направленности. Ряд премий присужден за личный вклад лауреатов в развитие российских СМИ", - отмечается в сообщении.

В мероприятии примут участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Лауреаты 2021 года

Мишустин в декабре подписал распоряжение о присуждении премий правительства в области СМИ за 2021 год. В число лауреатов вошел исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, награжденный за мужество при исполнении профессиональных обязанностей и личный вклад в борьбу за права журналистов. Секретарь Союза журналистов России Рафаэль Гусейнов был отмечен наградой за точные и выверенные публикации о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

Художественный руководитель главной редакции информационно-развлекательных программ дирекции информации телеканала НТВ Ирада Зейналова получила премию за вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность. За верность профессии награды удостоена продюсер отдела планирования и продюсирования службы эфира дирекции информационных программ Первого канала Татьяна Бодрова.

Специальному корреспонденту в группе корреспондентов службы выпуска информационных программ дирекции "Вестей" телеканала "Россия" Гульшат Балтаевой премия присуждена за вклад в продвижение культуры в СМИ. Елизавета Бродская - первый заместитель главного редактора по новостному контенту "ТВ-Новости" - отмечена наградой за высокий профессионализм, творческую инициативу и активное содействие в информационном освещении актуальных событий. Также премией была отмечена специальный корреспондент отдела московского выпуска "Комсомольской правды" Дина Карпицкая за серию специальных репортажей и расследований по острым общественно-политическим темам.

В числе лауреатов, удостоенных персональной премии, присутствуют и представители региональных СМИ, среди которых главный редактор пензенского журнала "Чердобряк" Марина Танцырева (награда присуждена за вклад в формирование у детей любви к чтению и русскому языку) и генеральный директор воронежского телеканала "Студия "Губерния" Зоя Грязева (за развитие регионального телевидения).

Среди отмеченных высокой наградой журналистских коллективов - представители газеты "Коммерсантъ", телеканала "Спас", журналов "Знамя" и "Историк", "Учительской газеты" и др.

О премиях правительства в области СМИ

Премии кабмина в области средств массовой информации присуждаются деятелям и организациям российских медиа, добившимся значительных творческих и профессиональных достижений, а также зарубежным СМИ, работающим на русском языке. Основанием для принятия решений служат предложения Совета по присуждению премий в области СМИ. Премии направлены на развитие средств массовой информации и стимулирование профессиональной деятельности в этой области. В сентябре прошлого года правительство увеличило с 10 до 20 количество ежегодных премий в области СМИ.

Вручение наград традиционно приурочено ко Дню российской печати, который отмечается 13 января.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичШадаев, Максут Игоревич
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