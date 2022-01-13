В России встречают Старый Новый год

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Так называемый Старый Новый год традиционно встречают в России в ночь с 13 на 14 января, а православные верующие в эти же дни, начиная уже с вечера четверга, отмечают большие христианские праздники - день памяти святителя Василия Великого и праздник Обрезания Господня.

До введения в России в 1918 году григорианского календаря, так называемого нового стиля, на эти дни приходились даты 31 декабря и 1 января, когда в стране и праздновалось новолетие. Как отмечают в Московской патриархии, Старый Новый год - народный, а не церковный праздник, и как-то отдельно отмечать этот день в церкви не принято.

"Первого января по старому стилю, а 14 января по григорианскому календарю в Русской православной церкви - великий праздник Обрезание Господне и память святителя Василия Великого. Он исключительно так и отмечается, по уставу: всенощное бдение служится накануне и Божественная литургия святителя Василия Великого - в самый день праздника. Каких-то других богослужебных особенностей, связанных с гражданским Старым Новым годом, в Русской церкви нет", - рассказал ТАСС председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

Он отметил, что традиционные новогодние молебны - когда христиане благодарят Бога за прошлый год и испрашивают благословения на предстоящий - сейчас приурочиваются к светскому Новому году, который уже отметили две недели назад по новому стилю, а "по старому стилю" их не служат.

"Мне кажется, все жители нашей страны реально вступили в новый год 1 января, и психологически Новый год абсолютным большинством населения нашей родины - ну, может быть, кроме тех, кто живет по какому-то лунному или китайскому календарю, сейчас есть и такие любители - отмечается именно 1 января. Соответственно, молебен на Новый год служится именно тогда, когда этот рубеж переживается верующей частью населения. То есть, либо в канун, 31 декабря, либо в самый день 1 января", - пояснил священнослужитель.

А 14 января, не без иронии добавил он, "можно служить молебен только об общем отрезвлении", что после длительных "новогодних каникул" может оказаться довольно актуально.

Календари и Обрезание

В дореволюционное время в России был распространен юлианский календарь, введенный древнеримским правителем Юлием Цезарем с 1 января 45 года до н. э. Он на две недели "отставал" от григорианского календаря, который появился после реформы 1582 года Папы Римского Григория XIII, скорректировавшего возраставшую разницу между астрономическим и календарным годом. Именно по этому календарю к началу XX века жила Европа.

Большевистское правительство в начале 1918 года поменяло календарь, решив "догнать" Запад. Согласно подписанному Владимиром Лениным декрету, новый стиль был утвержден "в целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени". В отличие от светских властей, Русская православная церковь тогда не перешла на григорианский календарь, сохранив верность старому стилю.

В церковном календаре на 14 января (1 января по старому стилю) приходится "великий праздник" Обрезания Господня, который совпадает с днем памяти одного из наиболее известных отцов и учителей Церкви - святителя Василия Великого (ок. 330-379), архиепископа Кесарии Каппадокийской, проповедника и богослова.

Согласно Книге Бытия (Ветхий завет), на восьмой день после рождения Иисус Христос прошел обряд обрезания, который был обязателен в Израиле для всех младенцев мужского пола как знак следования завету Бога праотцу Аврааму и его потомкам. В соответствии с ветхозаветными правилами обрезание делало ребенка принадлежащим Богу и богоизбранному народу, являясь, по сути, предтечей новозаветного Крещения. При совершении этого обряда младенцу было дано имя Иисус (Спаситель), которое архангел Гавриил назвал Деве Марии в день Благовещения. Оно стало свидетельством служения Христа делу спасения мира и человечества.

По толкованию отцов Церкви, Бог-Сын, Иисус Христос принял обрезание, чтобы показать людям пример неукоснительного исполнения божественных установлений, а также чтобы никто впоследствии не сомневался в том, что он был не только Богом, но и истинным человеком.

В Новом завете обряд обрезания плоти уступил место "обрезанию сердца Духом по вере в Господа Иисуса Христа", при котором человек освобождается от греха через таинство Крещения.

Празднование в регионах

В Старый Новый год около 20 деревень и городов в разных районах Архангельской области приглашают на гадания и колядки. В Каргополе 13 января предлагают традиционно погадать в бане, на перекрестке и у поленницы, а также необычно на "Сказулях" и "подблюдных песнях". В Лядинах организуют чаепитие с ватрушками и ягодниками и старинные игры "Сидит олень" и "Василек". В Архангельске областная библиотека устраивает квест и викторину по популярным новогодним фильмам "Ирония судьбы", "Один дома" и "Реальная любовь".

В Омске, Барнауле и Новосибирске Старый Новый год отметят концертами в филармониях. Омская филармония представит концерт "Венский бал", в алтайской прозвучат джазовые баллады и песни из кинолент и мюзиклов, а в новосибирской - хиты Фрэнка Синатры. Во Владимире праздник отметят под аккомпанемент Владимирского русского оркестра. "В этом году мы впервые сделаем концерт не только для взрослых, но и для детей - с новогодними мелодиями и песнями из мультфильмов", - сообщила ТАСС замдиректора филармонии Елена Бутырева.

В Петербурге зрителей ждут на "Снежном шоу" Славы Полунина, а также на Новогоднем фестивале в Филармонии джазовой музыки. "Несмотря на пандемию, у петербуржцев есть возможность провести староновогодний вечер культурно. Правда, вместе с билетом придется предъявить QR-код", - отмечается на городском портале "Культура Петербурга".

В Кургане пройдут костюмированные шествия, парад автоклубов региона и дефиле новогодних костюмов на центральной площади города. Представители Липецкой области отметят Старый Новый год в Москве праздником на ГУМ-катке липецкими гуляниями, где будет представлен туристический потенциал региона. На катке состоится хоккейный матч между сборными Липецкой области и службы коменданта Московского Кремля. В Нарьян-Маре на льду пройдет бал-маскарад, правда, из-за сильного ветра его пришлось перенести с открытого катка на закрытый, на коньках приглашают встретить Старый Новый год и в центральном парке культуры и отдыха в Екатеринбурге.

В Республике Коми 13 января пройдет республиканский фестиваль современной коми песни "Василей". Он ежегодно проводится в день Святого Василия и был назван по имени трех известных коми-композиторов Василия Лодыгина, Василия Гущина и Василия Чувьюрова. На сегодня фестиваль является одним из главных музыкальных событий региона. Как сообщили ТАСС в Минкультуры Коми, в этом году на отборочный тур поступило 40 конкурсных песен. В Новгородской области Старый Новый год встретят в музее народного деревянного зодчества "Витославлицы", где пройдет праздник "Новый год - к весне поворот". Он также приурочен ко дню святого Василия Кесарийского, приходящегося раньше на 1 января. А жители Мурманска встретят Старый Новый год вместе с Дедом Морозом из Великого Устюга. Заполярье станет заключительным регионом путешествия сказочного поезда волшебника перед его возвращением в резиденцию в Вологодской области.