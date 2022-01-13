Эксперт: "омикрон" будет последней мутацией коронавируса перед уходом в другую популяцию

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" с большой вероятностью будет последней мутацией вируса перед уходом в другую популяцию. Об этом ТАСС сообщил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Я еще год назад говорил, что будет напоследок такой штамм, который будет обладать сверхконтагиозностью. Это нужно вирусу для того, чтобы рассеяться по всей планете максимально, этим он ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что больше вирус не может на них размножаться. <…> Я считаю, что "омикрон" с таким массивным рассевом без гибели людей, без повышения летальности - предвестник того, что он уйдет из человеческой популяции в какую-то другую", - сказал он. Специалист предположил, что это могут быть грызуны.

Жемчугов также призвал не вводить новые ограничительные меры, так как новый штамм может использоваться как "живая вакцина" и вытеснить предыдущие, более опасные варианты вируса. "Что касается "омикрона", есть, мне кажется, возможность никакие ограничительные меры больше не вводить, а дать ему свободно распространяться, потому что фактически этот вирус является естественной, живой вакциной. Он мощно распространяется, создает очень качественный иммунитет ко всем новым мутациям и обладает чрезвычайно малой летальностью, то есть он практически не убивает здоровых людей. Этим надо воспользоваться, но с умом", - рассказал эксперт.

Он отметил, что определять штамм у больного необходимо как можно раньше и в дальнейшем делать прогноз о тяжести заболевания у конкретного человека. "Акцент в лечении у заразившихся "омикроном" надо делать на домашней амбулаторной процедуре, госпитализируя заразившихся "дельтой" и заведомо тяжелых больных", - добавил Жемчугов.

Он также предположил, что свойства нового штамма свидетельствуют о скором завершении пандемии коронавируса.