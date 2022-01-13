Франция призвала Иран освободить антрополога Адельхах

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Франция призывает Иран немедленно освободить французского антрополога Фарибу Адельхах, которая была заключена в тюрьму в среду в Тегеране. Соответствующее заявление распространил в среду вечером МИД Франции.

"С удивлением мы узнали, что иранские власти без каких-либо объяснений или предварительного уведомления решили вновь заключить под стражу нашу соотечественницу Фарибу Адельхах, - гласит коммюнике. - Франция требует немедленного освобождения госпожи Адельхах".

Согласно официальной позиции французского внешнеполитического ведомства, обвинения против антрополога не подкреплены существенными доказательствами, а ее приговор является "чисто политическим и произвольным". "Решение о ее повторном заключении, которое мы осуждаем, может иметь только негативные последствия для отношений между Францией и Ираном и снизить доверие между нашими странами", - подчеркивается в заявлении.

Адельхах родилась в Тегеране в 1959 году и получила высшее образование во Франции. Она специализируется на Иране и Афганистане, работала в парижском Институте политических исследований "Сьянс По". 14 июля 2019 года была задержана в Иране по подозрению в шпионаже, в мае 2020 года была приговорена к пяти годам тюрьмы за "пропаганду против системы" и "сговор с целью подрыва национальной безопасности". Осенью 2020 года мера пресечения в ее отношении была изменена на домашний арест, который она отбывала в Тегеране.