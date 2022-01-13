В Москве введут новые ограничения при высокой загрузке системы здравоохранения

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Новые ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса будут введены в столице только в случае высокого уровня загрузки системы здравоохранения. Решение будет приниматься исходя из уровня заболеваемости и количества госпитализаций, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы, безусловно, будем прибегать к ним (ограничениям - прим. ТАСС) в случае, если такая необходимость возникнет, только когда ситуация будет на пределе мощности в наших медицинских учреждениях. <...> В этой ситуации мы тоже будем смотреть на уровень заболеваемости, <…> количество госпитализаций и <…> загрузку московской системы здравоохранения, - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". - На примере последних волн мы видели, что мы вводили ограничения вместе только уже со всей страной, они были короткими и позволили практически безболезненно для экономики преодолеть пиковые показатели заболеваемости".

Ефимов добавил, что набор возможных ограничений уже известен и отработан. "Наши предприниматели, да и в целом городская система научились работать в условиях ограничений", - подчеркнул он.