Вильфанд предупредил несколько регионов России об опасной погоде в ближайшие дни

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Краснодарский край, Ленинградскую, Архангельскую, Ивановскую, Московскую области, республики Карелия, Коми, Ненецкий автономный округ ожидают сильные осадки в ближайшие дни. В республиках Северного Кавказа будет лавиноопасно 13 и 14 января, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень сложная погода 13-15 января на юге России. Там будет понижение температуры такое, что в Крыму, в центральных регионах прогнозируется температура ночью ниже минус 10 градусов. В Краснодарском крае будет и снег, и мокрый снег, и дождь, причем осадки будут очень сильными в ряде районов. Также будет ветер до 20-22 м/с. В общем, опасная и сложная погода", - рассказал он. По словам Вильфанда, 13 и 14 января в республиках Северного Кавказа будет лавиноопасно.

Метеоролог сообщил, что непогода ожидает также ряд регионов Северо-Западного федерального округа 13 января в связи с приближением циклона. "В Мурманской области прогнозируется ветер до 28 м/с, в Ленинградской области - сильный снег, в Карелии - сильные осадки в виде снега, метель, в Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской области - аналогичная ситуация", - отметил он.

В пятницу непогода доберется и до регионов Центрального федерального округа. "14 января в Московской, Ивановской областях будет сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица", - рассказал Вильфанд.