Эксперт: среди пациентов с "омикроном" есть дети, в том числе раннего возраста

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Дети, в том числе раннего возраста, есть среди пациентов с подтвержденным заражением штаммом коронавируса "омикрон". Данные об их числе уточняются, сообщила ТАСС заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Среди пациентов с подтвержденным заражением штаммом "омикрон" есть дети, в том числе раннего возраста. Данные уточняются", - сказала она.

Руженцова отметила, что, по предварительным данным из ЮАР, где штамм "омикрон" уже является преобладающим в анализируемый период, наиболее выражено симптомы коронавирусной инфекции проявляются у детей до трех лет. При этом данных по тяжести перенесения непосредственно штамма "омикрон" у детей пока нет, добавила она.