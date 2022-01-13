Россияне рассказали, сколько потратили на новогодний стол

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Большинство россиян (72% опрошенных) потратили на подготовку новогоднего стола не более 10 тысяч рублей, при этом 35% респондентов потратили на новогодние праздники меньше денег, чем в прошлом году. Такие результаты получил банк "Открытие", проведя опрос среди 1 тысячи россиян (текст есть распоряжении ТАСС).

"72% потратили на новогодний стол не более 10 тысяч рублей, из них 30% - менее 5 тысяч. Каждый пятый (20%) заплатил от 10 до 20 тысяч рублей. 5% - от 20 до 30 тысяч, 4%- свыше 30 тысяч рублей. При этом 19% жителей Московского региона заплатили за новогодний стол свыше 20 тысяч рублей - эта доля намного выше, чем в других регионах", - прокомментировали в "Открытии" итоги опроса.

При этом почти треть опрошенных (29%) потратили в целом на все новогодние каникулы менее 5 тысяч рублей. На Дальнем Востоке таких 36%, тогда как в Москве и Московской области лишь 17%, а на Урале - 21%.

Еще 42% уложились в бюджет от 5 до 20 тысяч рублей, а 15% - в 20-30 тысяч рублей. 9% потратили в новогодние каникулы от 30 до 50 тысяч рублей, менее 4% - от 50 до 100 тысяч. 2% заплатили за новогодние праздники свыше 100 тысяч рублей, при этом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области эта доля составила 7%, показал опрос.

Таким образом, 32% россиян потратили на новогодние праздники больше денег, чем в прошлом году. Из них 10% - намного больше. Треть респондентов (33%) заявили, что их расходы остались примерно такими же, как во время встречи 2021 года. 35% потратили меньше денег, чем год назад. Из них 17% - намного меньше.

Планы на Новый год

Более половины россиян (52%) заявили, что пандемия никак не повлияла на их новогодние планы. Вместе с тем 29% респондентов заявили, что отказались от участия в массовых новогодних мероприятиях. Еще 23% - от поездок в другие регионы России или за границу. При этом 4% заявили, что сами заболели в праздники.

Согласно результатам опроса, лишь 1% россиян отправились встречать Новый год за границу. Столько же встретили его в кафе или ресторане в своем городе. 2% провели новогодние праздники в поездке по России. 10% отметили приход 2022 года в гостях у друзей. По традиции абсолютное большинство россиян - на этот раз 83% - встречали Новый год дома со своей семьей.

Опрос был проведен банком "Открытие" 10-12 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.