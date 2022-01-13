В Якутии восстановят права более 200 обманутых дольщиков в 2022 году

ЯКУТСК, 13 января. /ТАСС/. Права 214 дольщиков будут восстановлены в 2022 году в Якутии, части граждан передадут жилые помещения, для других предусмотрены компенсационные выплаты, сообщила в четверг ТАСС генеральный директор регионального фонда защиты прав дольщиков Наталья Чусовская.

"В этом году планируем завершить строительство трех проблемных объектов, включенных в единый реестр проблемных объектов. Многоквартирный дом по улице Воинской в Якутске (блок Г-1) и недострой в селе Чурапча будут достроены за счет средств федерального Фонда [защиты прав граждан - участников долевого строительства], а нежилое помещение по улице Петра Алексеева в Якутске застройщик достроит за счет собственных средств", - сообщила Чусовская.

Она отметила, что 57 гражданам будут переданы жилые помещения. Так, до конца 2022-го будут достроены 32-квартирный жилой дом на улице Воинской в Якутске застройщика-банкрота ООО СПФ "Черов и К" (блок Г-1) и 15-квартирный дом на улице Ленина в селе Чурапча.

Компенсационные выплаты в 2022 году получат 157 человек, вложившие денежные средства в строительство многоквартирного дома по улице Кальвица, 18, в Якутске.

Число проблемных домов, квартиры в которых ждут обманутые дольщики, в Якутии за год снизилось более чем вдвое - с 14 до шести, восстановлены права 480 дольщиков.