В Москве ожидаются аномальное потепление и непогода 14 января

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Температура на 4-8 градусов выше нормы ожидает москвичей с пятницы по воскресенье. Однако 14 января потепление будет сопровождаться "обрушением" атмосферного давления, метелью и сильными осадками, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура за 24 часа к пятнице вырастет на 20 градусов. К утру потеплеет до минус двух градусов, а днем придет уже оттепельная погода. В последующем температурный фон до конца недели будет выше нормы: 14 января - на 7-8 градусов, 15 января - аналогично, 16 января - на 4-5 градусов выше нормы", - сообщил он.

Однако, по словам Вильфанда, резкое потепление будет сопровождаться понижением атмосферного давления до аномальных 721 мм рт. ст. при норме в 748 мм рт. ст. "Давление рухнет примерно на 30 мм ртутного столба, - отметил он. - Усилится ветер. Днем в пятницу он будет около 18 м/с. Будут осадки в виде снега и метель, после того как температура повысится до нуля градусов, начнется и мокрый снег. В связи с этим прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и ветвях деревьев. Погода будет не очень комфортной, конечно".

Интенсивные осадки приведут к тому, что к воскресенью высота снежного покрова увеличится примерно на 10-15 сантиметров.

По данным Гидрометцентра, в четверг днем в столице прогнозируется 6-8 градусов мороза, в пятницу - от нуля до двух градусов тепла, в субботу - 1-3 градуса мороза, в воскресенье - минус 2-7 градусов, в понедельник - от пяти градусов мороза до нуля градусов.