Вице-премьер Южной Кореи: власти вложат $5,3 млрд в развитие производства вакцин

СЕУЛ, 13 января. /ТАСС/. Правительство Республики Корея к 2024 году инвестирует 6,3 трлн вон ($5,3 млрд) в оборудование частных предприятий для производства вакцин, сырьевых и вспомогательных материалов. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая в Сеуле на совещании по продвижению инновационного роста.

"Это позволит помочь развить сектор производства вакцин до уровня, на котором сейчас находится производство электронных чипов, являющееся одним из основных двигателей отечественной экономики", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, уже в первой половине этого года планируется выпустить на рынок первую южнокорейскую вакцину от коронавируса. Правительство будет поддерживать также разработку различных терапевтических средств, в том числе пероральных препаратов.

Хон Нам Ги сообщил, что в 2022 году планируется принять закон о содействии развитию биотехнологий в здравоохранении и приступить к созданию соответствующей исследовательской среды. Вице-премьер добавил, что в этом году правительство направит 353,9 млрд вон ($298 млн) на поддержку трех перспективных направлений в сфере биотехнологий, к которым относятся разработка новых медикаментов, инновационное медицинское оборудование и передовая регенеративная медицина.