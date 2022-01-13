{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Вице-премьер Южной Кореи: власти вложат $5,3 млрд в развитие производства вакцин

Хон Нам Ги сообщил, что в первой половине года планируется выпустить на рынок первую южнокорейскую вакцину от коронавируса

СЕУЛ, 13 января. /ТАСС/. Правительство Республики Корея к 2024 году инвестирует 6,3 трлн вон ($5,3 млрд) в оборудование частных предприятий для производства вакцин, сырьевых и вспомогательных материалов. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая в Сеуле на совещании по продвижению инновационного роста.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Это позволит помочь развить сектор производства вакцин до уровня, на котором сейчас находится производство электронных чипов, являющееся одним из основных двигателей отечественной экономики", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, уже в первой половине этого года планируется выпустить на рынок первую южнокорейскую вакцину от коронавируса. Правительство будет поддерживать также разработку различных терапевтических средств, в том числе пероральных препаратов.

Хон Нам Ги сообщил, что в 2022 году планируется принять закон о содействии развитию биотехнологий в здравоохранении и приступить к созданию соответствующей исследовательской среды. Вице-премьер добавил, что в этом году правительство направит 353,9 млрд вон ($298 млн) на поддержку трех перспективных направлений в сфере биотехнологий, к которым относятся разработка новых медикаментов, инновационное медицинское оборудование и передовая регенеративная медицина.

Теги
Республика КореяХон Нам ГиПандемия COVID-19
В Москве число онлайн-заявок на перепланировку квартир выросло на 60%
Количество соответствующих обращений превысило 36 тыс. в 2021 году
Читать полностью