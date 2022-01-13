Оргкомитет: Олимпийские игры в Пекине будут полностью углеродно-нейтральными

ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года будут полностью углеродно-нейтральными. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил глава отдела планирования оргкомитета Игр Ли Сэнь.

"[Для проведения Игр] мы построили низкоуглеродные объекты, все места проведения соревнований соответствуют стандартам "зеленого" строительства", - сказал он.

По его словам, на четырех ледовых аренах будет использован новый тип хладагента, во время игр будут задействованы низкоуглеродные источники энергии, в ходе соревнований все спортивные площадки будут использовать на 100% "зеленое" электричество. Кроме того, как указал Ли Сэнь, для Игр была создана низкоуглеродная транспортная система: доля используемых во время соревнований гибридных авто и транспортных средств на экологически чистых источниках энергии превысит 80%.

Представитель оргкомитета также отметил, что китайские компании PetroChina, Государственная электросетевая корпорация КНР и корпорация China Three Gorges Corporation выступили спонсорами углеродно-нейтральных продуктов для Олимпиады.

"Благодаря этим мерам зимние Олимпийские игры в Пекине будут полностью углеродно-нейтральными", - подытожил Ли Сэнь.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.