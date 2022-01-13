В Забайкалье с 14 января возобновит работу пункт пропуска на границе с КНР

ЧИТА, 13 января. /ТАСС/. Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) в Забайкальске на границе с КНР, который был закрыт с 3 декабря из-за вспышки коронавируса в Маньчжурии, возобновит работу с 14 января, сообщила в четверг пресс-служба правительства Забайкальского края.

"Пункт пропуска в Забайкальске откроют для грузоперевозчиков с 14 января. Росгранстроем совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков организована работа по составлению списков грузовых автотранспортных средств, выезжающих в КНР через МАПП "Забайкальск", - говорится в сообщении.

В конце ноября в городе Маньчжурия, население которого превышает 150 тыс. человек, было выявлено три новых случая инфицирования. После этого власти оперативно ввели строгие ограничительные меры. В частности, с 3 декабря приостановили работу пункта пропуска на границе с Забайкальским краем.