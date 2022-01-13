Эксперт: полугодовалый ребенок, заразившийся омикрон-версией ковида, лечится дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 января. /ТАСС/. Госпитализация не потребовалась полугодовалому ребенку из Ростова-на-Дону, который заразился омикрон-штаммом нового коронавируса, медики наблюдают за его состоянием дома. Об этом в четверг сообщил ТАСС руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.

Во вторник главный санитарный врач по Ростовской области сообщил, что "омикрон" подтвердился у шестимесячного ребенка и женщины из Ростова-на-Дону. Это стали первые не завозные случаи распространения нового штамма в регионе.

"На момент проведения эпидрасследования 9-10 января он находился дома и не предполагал госпитализацию, - сказал Ковалев, отвечая на вопрос о том, как ребенок переносит вирус. - У других членов семьи коронавирус не выявлен. Четырнадцать дней лечебно-профилактическая организация будет осуществлять наблюдение за ними".

Собеседник агентства отметил, что женщина, у которой также подтвержден "омикрон", не является матерью шестимесячного ребенка. "Это два случая, которые между собой не связаны, две разные семьи", - отметил санврач. Он добавил, что на домашние очаги наложен карантин, люди уведомлены, что должны находиться дома, проведен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее в Ростовской области штамм "омикрон" был выявлен у студента Ростовского государственного медицинского университета, приехавшего из Конго. В общежитии вуза были введены карантинные меры. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на омикрон-версию коронавируса в Ростовской области приходится менее 1% случаев. Доминирующим остается штамм "дельта", его выявляют у 90% новых пациентов. На альфа-версию коронавируса приходится 4,1% случаев.

Ростовская область занимает седьмое место среди субъектов РФ по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 197 841, выздоровели 179 838 человек, умерли 9 832. Коэффициент распространения инфекции - 0,8. В области введены ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.