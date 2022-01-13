В Якутске в пунктах передержки содержатся 1,2 тыс. безнадзорных собак

ЯКУТСК, 13 января. /ТАСС/. Порядка 1,2 тыс. собак содержатся в двух пунктах передержки безнадзорных животных (ППБЖ) в Якутске. Об этом сообщил в четверг на встрече с журналистами мэр Якутска Евгений Григорьев.

"Сейчас по факту 1,2 тыс. собак в двух пунктах передержки. <...> Мы будем этих собак содержать без выпуска. А что надо делать, собственно говоря: потому что завтра эти собаки окажутся на улице - риски очень большие, что что-то может случиться", - сказал Григорьев.

Он уточнил, что оба пункта передержки могут принять свыше 1,3 тыс. собак. В мэрии ранее сообщали, что в городе ведется работа по расширению действующего пункта передержки животных, и ориентировочно два месяца будет действовать временный пункт передержки животных на территории Автодорожного округа.

Григорьев отметил, что у него самого есть собака, и проведены необходимые процедуры для того, чтобы при потере питомца можно было его найти. "Я за то, чтобы все собаки, [имеющие владельцев], - такая же собака как у меня, которая не прошла стерилизацию - должны платить налог. <...> Или если ты взял собаку с приюта, но она стерилизованная, ты не платишь налог. Это справедливый подход для того, чтобы получить ту массу ответственности от людей, которые заводят собак. Это не должно быть так, что ты завел собаку, осенью решил, что она тебе больше не нужна", - сказал мэр.

29 декабря 2021 года примерно в 13:00 (07:00 мск) на территории ипподрома в Автодорожном округе Якутска стая собак напала на 53-летнюю женщину, которая в результате умерла. В тот же день власти Якутска ввели режим ЧС в Автодорожном округе города и режим повышенной готовности по городу. По факту гибели человека возбуждены уголовные дела по ст. 293 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека").