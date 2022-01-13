Туристический поток на горнолыжный курорт "Эльбрус" в КБР в 2021 г. вырос более чем вдвое

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Туристический поток на горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в 2021 году вырос более чем на 100% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"Департамент маркетинга отчитался о посещаемости курортов в 2021 году. По каждому - рост турпотока. В частности, по Архызу на 50%, по "Эльбрусу" - на 120%, по "Ведучи" - на 20%", - говористя в сообщении. В компании подчеркнули, что резкий рост на "Эльбрусе" связан с тем, что в 2020 году в самый пиковый летний период курорт был закрыт из-за пандемии.

По данным пресс-службы, доля онлайн-продаж в минувшем сезоне составила 20%. В компании считают, что в регионах СКФО есть потенциал для дальнейшего роста, равно как и цифровизации всей компании, в целом. Главной задачей, как отмечается, является сохранение динамики роста турпотока.

Курортная зона Приэльбрусье расположена в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Ежегодно на курорт съезжаются сотни тыс. любителей активных видов отдыха (в 2020 году там побывали 424 тыс. туристов). Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт.

Курорт Архыз принял первых гостей в декабре 2013 года. Он ориентирован на активный семейный отдых. "Архыз" демонстрирует устойчивый рост турпотока каждый год с момента открытия. Средний прирост посетителей от года к году - больше 20%.

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года, на его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. На южном склоне курорта доступна самая протяженная в мире искусственная трасса для круглогодичного катания. Ее протяженность - 960 м, она расположена на высоте 1 500 м. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и других видов активного отдыха.