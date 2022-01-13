Матвиенко: печатные СМИ в будущем останутся актуальными источниками информации

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Печатные средства массовой информации останутся актуальными и востребованными источниками информации, несмотря на развитие новых технологий и цифровизацию, уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Уверена, что и в дальнейшем, несмотря на цифровизацию медиасферы, развитие новых технологий и современных интернет-ресурсов, печатные СМИ и книжная индустрия останутся актуальными и востребованными источниками информации и просвещения, будут примером качественной работы, мастерства и профессионализма всех, кто трудится в сфере печати", - написала Матвиенко в телеграмме, направленной главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву в четверг в День российской печати.

По словам Матвиенко, "проверенное временем" печатное слово всегда было и остается важным для миллионов граждан. "Оно помогает находить ответы на самые острые вопросы современности. На страницах крупнейших общенациональных и региональных изданий, местных газет и журналов объективно и корректно освещаются ключевые события жизни страны. В журналистику идут талантливые, неравнодушные, понимающие свою ответственность перед обществом, искренне переживающие за Россию люди. Они знакомят читателей с самыми разнообразными точками зрения на происходящее в мире", - подчеркнула Матвиенко.