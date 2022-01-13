Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной в новом году

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала нового года, столбики термометров опустились ниже 20 градусов, сообщил в четверг ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Минувшая ночь стала самой морозной в наступившем году, на [метеостанции] на ВДНХ было минус 19 [градусов] - это неокончательные данные, а на другой московской метеостанции в Тушино было минус 20,6", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Подмосковье самые сильные морозы ударили в Волоколамске, там столбики термометров опустились до 23,9 градуса ниже нуля. "Это аномальный мороз, почти на 10 градусов ниже положенной нормы января", - добавил синоптик.