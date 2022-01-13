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Протесты в Казахстане

Более 2 тыс. человек вывезли из Казахстана на самолетах ВКС РФ

Среди них как граждане России, так и иностранцы

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России вывезли из Казахстана в Россию более двух тысяч российских и иностранных граждан. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

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"Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлен из Республики Казахстан в Россию 2 241 российский и иностранный гражданин", - говорится в сообщении.

Прибывшие в Казахстан на новогодние праздники россияне и иностранцы в результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта Алма-Ата не смогли самостоятельно покинуть страну.

"Находясь в отелях, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации", - отметили в военном ведомстве.

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