Мишустин поручил подготовить новые предложения по борьбе с распространением омикрон-штамма

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил членам Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции представить в кабмин дополнительные предложения по мероприятиям, направленным на предотвращение распространения омикрон-штамма коронавируса на территории России. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства.

"Члены [Координационного] совета в кратчайшие сроки должны представить в правительство дополнительные предложения по мероприятиям, направленным на предотвращение распространения нового штамма коронавируса "омикрон" на территории России", - говорится в сообщении.

Поручения даны по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 11 января.

Готовность больниц

Мишустин поручил до 14 января оценить готовность больниц к созданию резерва коек для пациентов с ковидом на фоне распространения "омикрона".

"По поручению Мишустина Минздраву до 14 января предстоит оценить готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с коронавирусом. К этому же сроку министерство должно подготовить для сотрудников кол-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома", - говорится в сообщении.

Исследование интраназальной вакцины

Премьер-министр также поручил внести в правительство проект решения о выделении более 187 млн рублей на финансирование исследований интраназальной вакцины против коронавируса.

"Еще одно поручение председателя правительства касается финансирования исследований вакцины против коронавируса. Минздрав и Минфин до 21 января должны внести в правительство проект решения о выделении на эти цели 187,8 млн рублей. Средства пойдут на завершение в 2022 году первой и второй фаз исследований интраназальной вакцины для профилактики коронавируса", - говорится в сообщении.

В октябре 2021 года Минздрав России выдал Центру им. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. Как отмечал ранее директор центра Александр Гинцбург, эта вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции. По словам ученого, назальная форма создает местный иммунитет в носоглотке и дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в организм.