Эксперт: популяция кабана на Дальнем Востоке после АЧС восстановится за три-четыре года

ВЛАДИВОСТОК, 13 января. /ТАСС/. Восстановление популяции кабана на Дальнем Востоке после вспышки африканской чумы свиней (АЧС) займет три-четыре года, сообщил в четверг журналистам первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства - начальник управления охраны объектов животного мира Приморья Алексей Суровый.

Африканская чума свиней впервые в Приморском крае была зарегистрирована летом 2019 года. В начале декабря 2021 года Суровый сообщал журналистам, что численность диких кабанов, которые служат основным источником питания амурских тигров, на Дальнем Востоке из-за африканской чумы свиней сократилась вдвое.

"По нашей оценке, минимум три-четыре года понадобится для восстановления популяции кабана. Потому что, если проанализировать ситуацию, которая у нас была в Пограничном районе, это первый район, который у нас попал под удар африканской чумы свиней, там практически кабан исчез полностью, на сегодняшний момент мы наблюдаем, что популяция кабана там восстанавливается", - сообщил Суровый.

Ранее главный координатор проектов отдела по редким видам Амурского филиала WWF России Павел Фоменко сообщал ТАСС, что кабаны - это основной источник питания амурских тигров, которые обитают на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области. На других территориях дальневосточного региона в рационе диких кошек преобладают другие парнокопытные - косули, кабарга, изюбр.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.