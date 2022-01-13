Иск на 24 млн рублей подали на МУЗ-ТВ за показ Киркорова и Давы в образе молодоженов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россиянин Валентин Семенов требует взыскать 24 млн рублей с МУЗ-ТВ за появление Филиппа Киркорова и рэпера Давы (Давид Манукян) в образе молодоженов на церемонии вручения музыкальной премии телеканала. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Басманного суда Москвы, куда поступил иск.

"В суд поступило исковое заявление Семенова к МУЗ-ТВ из-за трансляции, проведенной 4 июня прошлого года с участием Киркорова и Манукяна. Исковые требования составляют 24 млн рублей", - сказала представитель суда. В тот день на телеканале показывали трансляцию "Премия МУЗ-ТВ 2020/2021". В ходе мероприятия Киркоров и Дава прибыли в образе пары молодоженов в сопровождении полуобнаженных мужчин.

Басманный суд Москвы в ноябре оштрафовал на 1 млн рублей телеканал МУЗ-ТВ за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Поводом стал эфир телеканала во время трансляции вручения премии, связанный с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения. Также на 100 тыс. рублей за пропаганду гомосексуализма был оштрафован на тот момент программный директор телеканала Андрей Разыграев. После этого он уволился с МУЗ-ТВ.