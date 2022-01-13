Мишустин: непрерывное обучение становится главным трендом современного образования

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Непрерывное обучение становится главным трендом современного образования, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.

"Еще одна важная часть нашей работы касается развития кадрового потенциала. Список востребованных профессий постоянно обновляется, поэтому непрерывное обучение становится главным трендом современного образования", - заявил он.

Глава кабмина напомнил, что минувшей осенью стартовала программа "Приоритет-2030", которая направлена на формирование особого пула университетов - лидеров по созданию нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в экономику и социальную сферу. В этой масштабной программе поддержки высшей школы в современной российской истории, по его словам, принимают участие более 180 университетов.

"Вузы-участники будут вырабатывать и масштабировать во всех регионах лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности. Это позволит повысить конкурентоспособность субъектов Российской Федерации и привлекательность наших высших учебных заведений, в том числе и для иностранных студентов и ученых с мировыми именами", - добавил премьер.

Обращаясь к участникам форума, Мишустин отметил, что на площадке мероприятия будут "предложены эффективные и взвешенные решения". "Правительство внимательно проработает все интересные идеи, которые сегодня прозвучат", - заверил он, подчеркнув, что именно площадка РАНХиГС "открывает каждый деловой год, собирает экспертов в самых разных сферах, задает высокую планку обсуждения актуальных задач социально-экономического развития нашей страны".

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.