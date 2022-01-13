Алла Сурикова опровергла информацию о заражении коронавирусом

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Режиссер Алла Сурикова в беседе с ТАСС опровергла информацию о том, что заразилась коронавирусом, она сообщила, что "просто обследуется".

Ранее появилась информация о том, что Сурикову госпитализировали с коронавирусом.

"У меня все в порядке, я просто обследуюсь. Никаких проблем у меня нет", - сказала режиссер.

Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года, училась на Высших курсах сценаристов и режиссеров у Георгия Данелии. Она сняла более 20 фильмов, среди которых "Будьте моим мужем" (1981), "Ищите женщину" (1982), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987). Сурикова с 1990-х годов занимается преподавательской деятельностью на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Она также организовала открытый российский фестиваль кинокомедий "Улыбнись, Россия!", который проходит в Туле.