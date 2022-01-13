На территории многофункционального комплекса "Солнце Москвы" на ВДНХ откроют кинотеатр

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Кинотеатр откроют на территории многофункционально комплекса "Солнце Москвы" на ВДНХ, где также будет расположено самое высокое колесо обозрения в Европе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аттракциона.

"Кинотеатр Mori Cinema стал одним из якорных резидентов многофункционального комплекса "Солнце Москвы"- универсального городского пространства для полезного отдыха и увлекательного досуга в СВАО столицы. Новый кинотеатр разместится на площади 3,9 тыс. кв. м и объединит восемь комфортабельных залов общей численностью 806 мест, оснащенными современными проекционными и звуковыми системами. Один из залов будет оснащен звуковой системой DolbyAtmos, также в кинотеатре будет представлен VIP-зал повышенной комфортности", - рассказал собеседник агентства.

По словам руководителя компании "Колесо обозрения "Солнце Москвы" Дениса Тетерина, многофункциональный центр станет частью развлекательной составляющей не только проекта "Солнце Москвы", но и ВДНХ, с которой граничит МФК. Концепция мультиформатного комплекса предполагает полный цикл рекреационной деятельности для широкой целевой аудитории.

"Гости "Солнца Москвы" смогут разнообразить свой отдых, посетив современный кинотеатр Mori Cinema. Ведь именно этот вид досуга на протяжении многих лет возглавляет международный рейтинг культурных предпочтений людей всех возрастов", - сказал Тетерин.

В пресс-службе добавили, что уже в этом году москвичи и гости столицы получат возможность увидеть новинки кинопроката в форматах 2D и 3D. Помимо стандартных залов, посетители смогут выбрать VIP-пространство или зал с системой Dolby Atmos -технологией объемного звучания.

О кинотеатре и проекте

MoriCinema - это федеральная сеть совеременных кинотеатров, в данный момент насчитывающая свыше 60 кинозалов в России. Новый филиал, расположенный в МФК рядом с крупнейшим колесом обозрения в Европе, станет десятым кинокомплексом сети.

В первом полугодии 2022 года на прилегающей к ВДНХ территории откроется самое большое колесо обозрения в Европе (140 м) и многофункциональный комплекс (МФК). Проект станет новой всесезонной городской точкой притяжения.

На двух этажах МФК "Солнце Москвы" разместятся площадки под образовательные и развлекательные проекты, магазины. Здесь же посетителям будет доступен современный гастрономический кластер с фуд-кортом и ресторанами.