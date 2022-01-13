ВЦИОМ: россияне предпочитают домашнему отдыху зимние виды спорта или поездки в гости

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Идеальным зимним отдыхом 39% россиян считают катание на горных лыжах или санках. Отдых дома теряет популярность, его предпочитают 28% россиян (в 2021 году - 38%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на его сайте.

"Идеальным видом отдыха зимой россияне считают катание на горных лыжах, санках и другие виды зимнего спорта (39%), чуть больше трети (34%) назвали поездки в гости к родственникам, друзьям, отдых дома выбирали реже, чем в прошлом году (28% против 38% в 2021 году)", - говорится в материалах ВЦИОМ.

Согласно данным соцопроса, 27% респондентов назвали идеальным отдыхом экскурсии, путешествия по историческим, памятным местам, каждый пятый (21%) предпочел бы пляжный отдых в теплых странах (10% в 2021 г.). Отдых на даче идеальным считают 18%, а посещение театров, музеев и выставок - 17% граждан.

"Отдыхать дома больше других возрастных групп любит молодежь от 18 до 24 лет (43%), это второй по популярности ответ у россиян этого возраста, также он на втором месте по популярности у россиян старше 60 лет (29%)", - отмечено в сообщении.

Инициативный опрос ВЦИОМ проведен 10 января 2022 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.