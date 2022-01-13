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Новые тарифы ОСАГО:
Новые тарифы ОСАГО:
Новые тарифы ОСАГО:
Новые тарифы ОСАГО:
Новые тарифы ОСАГО:
8 карточек

Новые тарифы ОСАГО: можно ли сэкономить на страховке

© Александр Рюмин/ТАСС

Наступивший 2022 год принес очередные новости автовладельцам. С 9 января изменился расчет стоимости полисов ОСАГО для легковых автомобилей, причем не только частных, но и такси. Для кого оформление страховки станет дороже, а для кого — дешевле, скажется ли это на стоимости поездок на такси, рассказываем в нашем материале.

Как рассчитывается стоимость полиса ОСАГО?

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Страховые компании самостоятельно выбирают для каждого клиента базовый тариф, который должен находиться в установленном ЦБ ценовом диапазоне. Затем базовая сумма умножается на набор коэффициентов: возраст водителя, его стаж, мощность двигателя авто, срок использования, срок страховки, наличие (или отсутствие) грубых нарушений при оформлении предыдущих полисов ОСАГО, а также на территориальный коэффициент и коэффициент бонус-малус (КБМ), который формируется как раз на основании аккуратности вождения автомобилиста.

 

Кто принимает решение об изменениях и зачем?

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Тарифы на ОСАГО обновляются регулярно. Решение принимает Центральный банк РФ, подкрепляя его соответствующим документом. Представители регулятора регулярно подчеркивают, что это делается в интересах справедливости. Если водитель ездит без аварий, он должен иметь возможность платить за страховку в разы меньше, чем его проблемный, не вылезающий из ДТП, автособрат.    

Однако наибольшую заинтересованность в подобных нововведениях всегда проявляют страховые компании. Они постоянно жалуются на убыточность страхования автогражданки, а чем шире разрешенный ценовой диапазон, тем больше возможностей для увеличения базовой стоимости полиса.

В чем заключается изменение расчетов?

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В расширении коридора базового тарифа, а также в изменении некоторых коэффициентов. В наступившем году Центральный банк РФ сделал это в очередной раз. Коридор базового тарифа расширился на 10% в каждую сторону. Теперь диапазон составляет от 2 224 до 5 980 рублей.

Еще больше коридор расширили для таксомоторов — на 30% в обе стороны, от 2 014 до 12 505 рублей. Объяснение этому простое: по оценкам экспертов, больше 30% такси рано или поздно становятся виновниками ДТП. У частников этот "процент аварийности" в разы ниже — порядка 4,3%. Более того, в начале 2021 года обсуждалась возможность поднять тарифы для такси сразу на 60%. Однако от таких резких движений решили воздержаться.

Для кого полис станет дороже?

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Зависит от того, как конкретная страховая компания будет пользоваться новым коридором базового тарифа. Однако для отдельных категорий водителей страховка станет точно дороже из-за увеличения коэффициентов. Например, для начинающих водителей, особенно молодых. Для водителей в возрасте от 16 до 21 года и не имеющих стажа вождения тариф будет умножаться на 2,27. Прежний коэффициент составлял 1,92.

Для кого полис станет дешевле?

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Возможно, подешевеет страховка для опытных возрастных автомобилистов. Предпосылки есть, коэффициенты для этих категорий снизились. Например, водителю 35–39 лет со стажем десять лет тариф будут умножать не на 0,94, а на 0,93. А для граждан возраста 59+ и со стажем более 14 лет предусмотрено самое большое понижение — вместо 0,9 коэффициент теперь равен 0,83. Впрочем, никакой гарантии удешевления полиса эти снижения не дают. Никто не мешает страховщикам компенсировать пониженные коэффициенты повышением базового тарифа.

Что еще меняется?

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Снизились некоторые территориальные коэффициенты. В первую очередь в крупных городах. Теперь разброс между ними меньше. Практика показывает, что территориальный фактор далеко не самый важный в вопросе аккуратности вождения, однако совсем отказаться от него регулятор пока не готов.

Кроме того, существенным станет изменение коэффициента бонус-малус. И тоже в обе стороны. Для тех, кто регулярно создает другим проблемы на дороге (виноват в трех и более авариях в течение года), базовый тариф будет умножаться теперь на 3,92, а не на 2,45. То есть произошло повышение на 60%. Зато у тех, кто десять лет отъездил без аварий (или по крайней мере не был признан их виновником), КБМ будет составлять не 0,5, как раньше, а 0,46.

Единственное уточнение — новый расчет КБМ вступит в силу только с 1 апреля. Те, кто оформит страховку до этой даты, будут делать это по старой сетке.

По какому тарифу будут считать стоимость полиса, если указать в качестве водителей несколько человек?

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В этой ситуации считать будут по тарифу, применяемому к наименее опытному водителю, поскольку от него страховщики ожидают наибольших рисков.

Подорожает ли такси?

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Эксперты рынка ожидают, что в течение года цены на поездки на такси могут вырасти на 10–15%. Однако, по их мнению, новые тарифы на ОСАГО окажутся далеко не главной причиной возможного роста цен. Дорожает все: бензин, аренда автомобилей для водителей, растет комиссия агрегаторов. В этой ситуации часть таксистов наверняка предпочтут вовсе не страховать автомобиль. Тем более что и сами страховщики не стремятся заполучить в клиенты таксистов. Скорее наоборот. Поэтому даже сейчас с правильно оформленной автогражданкой ездит всего четверть всех таксистов. Остальные — либо вообще без страховки, либо с полисом, в котором не прописано, что автомобиль используется как такси.

Евгений Мазин

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