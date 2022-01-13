Новые тарифы ОСАГО: можно ли сэкономить на страховке

Снизились некоторые территориальные коэффициенты. В первую очередь в крупных городах. Теперь разброс между ними меньше. Практика показывает, что территориальный фактор далеко не самый важный в вопросе аккуратности вождения, однако совсем отказаться от него регулятор пока не готов.

Кроме того, существенным станет изменение коэффициента бонус-малус. И тоже в обе стороны. Для тех, кто регулярно создает другим проблемы на дороге (виноват в трех и более авариях в течение года), базовый тариф будет умножаться теперь на 3,92, а не на 2,45. То есть произошло повышение на 60%. Зато у тех, кто десять лет отъездил без аварий (или по крайней мере не был признан их виновником), КБМ будет составлять не 0,5, как раньше, а 0,46.

Единственное уточнение — новый расчет КБМ вступит в силу только с 1 апреля. Те, кто оформит страховку до этой даты, будут делать это по старой сетке.