Новые тарифы ОСАГО: можно ли сэкономить на страховке

Наступивший 2022 год принес очередные новости автовладельцам. С 9 января изменился расчет стоимости полисов ОСАГО для легковых автомобилей, причем не только частных, но и такси. Для кого оформление страховки станет дороже, а для кого — дешевле, скажется ли это на стоимости поездок на такси, рассказываем в нашем материале.
Как рассчитывается стоимость полиса ОСАГО?
Страховые компании самостоятельно выбирают для каждого клиента базовый тариф, который должен находиться в установленном ЦБ ценовом диапазоне. Затем базовая сумма умножается на набор коэффициентов: возраст водителя, его стаж, мощность двигателя авто, срок использования, срок страховки, наличие (или отсутствие) грубых нарушений при оформлении предыдущих полисов ОСАГО, а также на территориальный коэффициент и коэффициент бонус-малус (КБМ), который формируется как раз на основании аккуратности вождения автомобилиста.
Кто принимает решение об изменениях и зачем?
Тарифы на ОСАГО обновляются регулярно. Решение принимает Центральный банк РФ, подкрепляя его соответствующим документом. Представители регулятора регулярно подчеркивают, что это делается в интересах справедливости. Если водитель ездит без аварий, он должен иметь возможность платить за страховку в разы меньше, чем его проблемный, не вылезающий из ДТП, автособрат.
Однако наибольшую заинтересованность в подобных нововведениях всегда проявляют страховые компании. Они постоянно жалуются на убыточность страхования автогражданки, а чем шире разрешенный ценовой диапазон, тем больше возможностей для увеличения базовой стоимости полиса.
В чем заключается изменение расчетов?
В расширении коридора базового тарифа, а также в изменении некоторых коэффициентов. В наступившем году Центральный банк РФ сделал это в очередной раз. Коридор базового тарифа расширился на 10% в каждую сторону. Теперь диапазон составляет от 2 224 до 5 980 рублей.
Еще больше коридор расширили для таксомоторов — на 30% в обе стороны, от 2 014 до 12 505 рублей. Объяснение этому простое: по оценкам экспертов, больше 30% такси рано или поздно становятся виновниками ДТП. У частников этот "процент аварийности" в разы ниже — порядка 4,3%. Более того, в начале 2021 года обсуждалась возможность поднять тарифы для такси сразу на 60%. Однако от таких резких движений решили воздержаться.
Для кого полис станет дороже?
Зависит от того, как конкретная страховая компания будет пользоваться новым коридором базового тарифа. Однако для отдельных категорий водителей страховка станет точно дороже из-за увеличения коэффициентов. Например, для начинающих водителей, особенно молодых. Для водителей в возрасте от 16 до 21 года и не имеющих стажа вождения тариф будет умножаться на 2,27. Прежний коэффициент составлял 1,92.
Для кого полис станет дешевле?
Возможно, подешевеет страховка для опытных возрастных автомобилистов. Предпосылки есть, коэффициенты для этих категорий снизились. Например, водителю 35–39 лет со стажем десять лет тариф будут умножать не на 0,94, а на 0,93. А для граждан возраста 59+ и со стажем более 14 лет предусмотрено самое большое понижение — вместо 0,9 коэффициент теперь равен 0,83. Впрочем, никакой гарантии удешевления полиса эти снижения не дают. Никто не мешает страховщикам компенсировать пониженные коэффициенты повышением базового тарифа.
Что еще меняется?
Снизились некоторые территориальные коэффициенты. В первую очередь в крупных городах. Теперь разброс между ними меньше. Практика показывает, что территориальный фактор далеко не самый важный в вопросе аккуратности вождения, однако совсем отказаться от него регулятор пока не готов.
Кроме того, существенным станет изменение коэффициента бонус-малус. И тоже в обе стороны. Для тех, кто регулярно создает другим проблемы на дороге (виноват в трех и более авариях в течение года), базовый тариф будет умножаться теперь на 3,92, а не на 2,45. То есть произошло повышение на 60%. Зато у тех, кто десять лет отъездил без аварий (или по крайней мере не был признан их виновником), КБМ будет составлять не 0,5, как раньше, а 0,46.
Единственное уточнение — новый расчет КБМ вступит в силу только с 1 апреля. Те, кто оформит страховку до этой даты, будут делать это по старой сетке.
По какому тарифу будут считать стоимость полиса, если указать в качестве водителей несколько человек?
В этой ситуации считать будут по тарифу, применяемому к наименее опытному водителю, поскольку от него страховщики ожидают наибольших рисков.
Подорожает ли такси?
Эксперты рынка ожидают, что в течение года цены на поездки на такси могут вырасти на 10–15%. Однако, по их мнению, новые тарифы на ОСАГО окажутся далеко не главной причиной возможного роста цен. Дорожает все: бензин, аренда автомобилей для водителей, растет комиссия агрегаторов. В этой ситуации часть таксистов наверняка предпочтут вовсе не страховать автомобиль. Тем более что и сами страховщики не стремятся заполучить в клиенты таксистов. Скорее наоборот. Поэтому даже сейчас с правильно оформленной автогражданкой ездит всего четверть всех таксистов. Остальные — либо вообще без страховки, либо с полисом, в котором не прописано, что автомобиль используется как такси.
Евгений Мазин