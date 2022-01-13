Священник: переход александрийских клириков в РПЦ возможен по каноническим причинам

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Священнослужители Александрийского патриархата, изъявившие желание перейти в юрисдикцию Русской православной церкви, принимают специальную присягу, и их переход возможен только по каноническим причинам, из-за раскольнической деятельности их иерархов, а не по каким-то личным мотивам. Об этом заявил в четверг глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела РПЦ, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви священник Георгий Максимов, неоднократно находившийся с церковной миссией в Африке.

"Тот текст присяги, который дают александрийские клирики, желающие перейти в Русскую православную церковь, - там четко прописано, что "я прошу принять меня именно по каноническим причинам, а не по каким-то иным". Соответственно, человек, который подписывает этот документ и приносит присягу, должен быть искренен", - сказал Максимов, выступая в ходе лектория Российского православного университета "Крапивенский 4", который прошел в формате zoom-конференции.

Таким образом он ответил на вопрос участников обсуждения о том, нет ли опасности, что в Русскую церковь будут переходить представители духовенства не по каноническим основаниям, а по причинам просто каких-то личных отношений, связанных с обидами, неприязнью и так далее. Максимов признал, что подобная опасность действительно существует.

"Я не удивлюсь, если кто-то со временем отсеется - из таких людей, которые не откровенно пришли. <…> Но в любом большом деле всегда это происходит", - добавил священник.

Священный синод РПЦ 29 декабря постановил образовать Патриарший экзархат Африки. Синод решил принять в юрисдикцию Московского патриархата 102 священнослужителей Александрийского патриархата из восьми стран Африки с их приходами после соответствующих прошений. В постановлении уточнялось, что это сделано по причине уклонения в раскол патриарха Александрийского Феодора. По данным священника Георгия Максимова, примерно половина всех священнослужителей Александрийского патриархата к настоящему времени уже изъявили желание перейти в юрисдикцию РПЦ.

В 2018 году после "объединительного собора" в Киеве из двух раскольнических церковных структур была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), которая получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Поместные православные церкви не признают канонического статуса новой структуры. В то же время ПЦУ, помимо Константинополя, признали предстоятели Элладской, Александрийской и Кипрской церквей. РПЦ разорвала евхаристическое общение с ними, а также с теми архиереями в этих церквах, которые признали раскольническую структуру.