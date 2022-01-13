Володин призвал ужесточить наказание для педофилов-рецидивистов до 1 февраля

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних следует принять до 1 февраля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Необходимо в приоритетном порядке рассмотреть законопроект, о котором говорили ранее. Речь идет о пожизненном заключении педофилов. Вчера депутаты Костромской облдумы обратились к нам с просьбой ускорить принятие этого закона. Решения о наказании педофилов ждет и общество. Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля", - написал Володин в своем Telegram-канале в четверг.

В конце декабря 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних. Авторами инициативы выступили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления "в отношении двух и более несовершеннолетних", а также в случае, если "указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления".