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Володин заявил, что среди журналистов не должно быть иноагентов

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Антон Новодережкин/ТАСС
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Закон об иностранных агентах призван защитить Россию от внешнего вмешательства, иноагентов не должно быть среди журналистов. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе награждения парламентских корреспондентов по случаю Дня печати.

"Что касается иностранных агентов - конечно, их не должно быть среди журналистов. Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства", - сказал спикер. "Здесь много вопросов и к самому сообществу, вы возьмите, сами для себя определите, как мы будем развивать страну без этих иностранных подачек", - добавил он.

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