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Добровольная вакцинация детей "Спутником М" может начаться на следующей неделе

В частности, вакцинация подростков 12-15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Добровольная вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет препаратом "Спутник М" может начаться на следующей неделе. Об этом сообщается в четверг в Twitter российской вакцины "Спутник V" со ссылкой на директора разработавшего препарат Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Россия может начать добровольную вакцинацию детей в возрасте 12-17 лет вакциной "Спутник М" на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М" для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет 24 ноября. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше - при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.

Вакцину начали тестировать еще в июле 2021 года, третья фаза испытаний на базе 12 детских медучреждений Москвы уже подходит к своему завершению. На данный момент учеными выявлен лишь один побочный эффект препарата - повышенная температура.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
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