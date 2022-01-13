Снежные завалы и отключения электричества. Последствия циклона на Сахалине

На территории Сахалинской области два дня бушует циклон, принесший в регион сильный ветер и снегопад. Непогода привела к нарушению работы всех видов транспорта, а также аварийным отключениям электричества у 25 тыс. человек.

Из-за метели два самолета, выполнявшие рейсы в Южно-Сахалинск, совершили посадку в Хабаровске. В связи с непогодой в некоторых городских округах школьников перевели на удаленное обучение.

В самом Южно-Сахалинске введен режим ЧС. Кроме того, в 16 районах Сахалинской области продлили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируютснегопад, а также сильный ветер в ближайшие два дня.