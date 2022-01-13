Чартерные рейсы из Москвы в Карелию намерены возобновить с конца июня

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 января. /ТАСС/. Чартерные рейсы между Москвой и Петрозаводском, впервые запущенные в прошедшие новогодние праздники федеральным туроператором TUI, намерены возобновить с конца июня 2022 года. Об этом ТАСС сообщила начальник управления по туризму Карелии Анна Борчикова.

"В TUI отметили высокий спрос на отдых в Карелии, туроператор прорабатывает планы продолжить позитивную практику чартерных перелетов в регион и в летнем сезоне - с конца июня и до конца августа с частотой два рейса в неделю по четвергам и воскресеньям, что позволит предложить туристам как популярные для Карелии короткие туры на три-четыре ночи, так и недельные программы, которые понравятся туристам стремящимся совместить в одной поездке экскурсии и отдых на природе на берегу одного из наших озер", - сказала она.

Первый чартерный рейс приземлился в Петрозаводске 30 декабря 2021 года, всего их было запланировано три на период зимних каникул. Каждый из рейсов привез в Карелию по 180 пассажиров, которых ждал в республике четырехдневный тур.

"Для Карелии чартерная программа - это признание востребованности региона на туристическом рынке, за которым стоит огромный труд профессионалов индустрии туризма и гостеприимства", - отметила Борчикова.

Начальник регионального управления также добавила, что уровень загрузки отелей в новогодний и рождественский период колебался на уровне 85%. Коронавирус наложил свой отпечаток на предпочтения туристов, которые массовому отдыху начали предпочитать более уединенный. Особенно эта тенденция видна при сравнении групп, которые приехали в республики около Нового года, и тех, кто решил отдыхать здесь в районе Рождества.

"Если делить туристов на индивидуальных и групповых, собранных туроператорами, то основной объем таких организованных групп приходится на новогодний период, на Рождество гости чаще предпочитают отдыхать камерно. Большинство туроператоров в качестве новогодних и рождественских программ предлагают своеобразный конструктор, базу которого составляют проживание в отеле, трансферы и минимальный набор "экскурсионки", а дальше программа наполняется опциями по вкусу, желанию и возможностям гостя", - рассказала Анна Борчикова, добавив, что самым распространенным вопросом в эти новогодние каникулы от туристов был "где купить калитки", которые были востребованы больше местной форели.