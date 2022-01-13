Многодетные семьи Свердловской области планируют освободить от уплаты транспортного налога

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Власти Свердловской области намерены освободить многодетные семьи от уплаты транспортного налога на большие автомобили. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор региона Евгений Куйвашев в четверг.

"Многодетные семьи с большими автомобилями мы будем освобождать от транспортного налога <...>. Мы понимаем, что многодетным семьям тяжело платить транспортный налог, находясь и так в достаточно непростой ситуации", - сказал губернатор.

Как уточнили в департаменте информационной политики, планируется, что льгота будет распространяться на один такой автомобиль для семей, где воспитываются трое и больше детей до 18 лет. "По предварительным оценкам министерства экономики и территориального развития Свердловской области, этой преференцией воспользуются дополнительно не менее 2,8 тыс. многодетных семей", - отметили в департаменте.

С 2011 года на территории Свердловской области транспортный налог не платит один из родителей в семье с тремя и более детьми на автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. На конец 2021 года в регионе проживает 64,7 тыс. многодетных семей, из них порядка 9 тыс. применяют действующую льготу по транспортному налогу.