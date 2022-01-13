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Пандемия COVID-19

В России за сутки выявили 21 155 заболевших ковидом. Это максимум с 28 декабря

Кроме того, в стране уже семь дней подряд регистрируют менее 800 смертей из-за коронавируса за сутки
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 155, до 10 723 305. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 28 декабря 2021 года. В относительном выражении он составил 0,2%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 25 984, до 9 784 348. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 91,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 740 против 745 днем ранее, до 319 172. Таким образом, уже семь дней подряд в стране регистрируют менее 800 смертей из-за ковида за сутки. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,98%, следует из данных штаба.

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