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Пандемия COVID-19

В Москве выявили 5 490 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 11 ноября

За сутки умер 71 человек

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло за сутки на 5 490 против 4 008 днем ранее, до 2 069 957. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 11 ноября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,27%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 71 против 66 днем ранее, до 37 670 (1,82% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

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Пандемия COVID-19
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