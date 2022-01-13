Источник: законопроект о ковид-сертификатах вряд ли появится в повестке ГД до 1 февраля

Пандемия COVID-19

СМИ: Афганистан столкнулся с критической нехваткой кислорода для ковид-пациентов

По заявлению Федерации торгово-промышленных палат страны, за последний год восемь заводов по производству кислорода в баллонах закрылись из-за нехватки финансирования и перебоев с поставками электроэнергии

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