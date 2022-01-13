Законопроект, регулирующий северный завоз, внесут в Госдуму в феврале 2023 года

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Законопроект, регулирующий северный завоз, в котором в том числе планируется закрепить положение о создании и функционировании федеральной системы мониторинга завоза, будет внесен в Государственную думу РФ в феврале 2023 года, следует из опубликованного в четверг плана законопроектной деятельности правительства РФ на 2022 год.

Согласно документу, законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, связанные с северным завозом, в октябре должен быть представлен в правительстве РФ, а в феврале следующего года внесен в Госдуму. Ответственным за подготовку и сопровождение законопроекта определено Минвостокразвития РФ.

Ранее глава профильного министерства Алексей Чекунков сообщал журналистам о планах внести законопроект, регулирующий северный завоз, в Госдуму в весеннюю сессию 2022 года.

Министр подчеркивал, что основная цель законопроекта - обеспечение безопасности жизни и здоровья, повышение качества условий жизни граждан, проживающих в соответствующих районах, формирование целостной системы мер господдержки для участников северного завоза. Предлагается закрепить положение о создании и функционировании федеральной системы мониторинга северного завоза, включающего транспортно-логистический мониторинг, мониторинг финансового обеспечения мероприятий и мониторинг обеспечения территорий. По словам министра, в законопроекте также необходимо закрепить распределение функций, задач и обязанностей по организации гарантированного обеспечения населения на всех уровнях власти, организовать мониторинг за локальным уровнем осуществления северного завоза, в том числе для вахтовых и специальных поселков, не подчиненных местным администрациям, определить само содержание и понятия "северный завоз".

Кроме того, по его словам, в законопроекте необходимо определить порядок закупок товаров, необходимых для обеспечения как энергетической безопасности, так и жизни, и здоровья, по перевозке до места назначения, обработке, хранению и последующей реализации по ценам, доступным населению. В проекте федерального закона предлагается отразить правовой статус участников северного завоза, закрепить полномочия и обязанности федеральных и региональных органов исполнительной власти.