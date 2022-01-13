Снегопады и ветер с порывами до 30 м/с обещают в Крыму еще в течение двух суток

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Снегопады и усиление ветра до 30 м/с прогнозируют в Крыму в пятницу и субботу, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС по региону.

Ранее экстренное ведомство предупредило о возможных в среду и четверг снегопадах, ветре до 25 м/с и понижении температуры до 9-14 градусов мороза ночью, днем - до 3-8 градусов мороза. В Симферополе сейчас солнечно, около минус 8 градусов.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением фронтальных разделов днем и до конца суток 14 января, в течение суток 15 января в Крыму ожидаются: снег, мокрый снег, в южных, центральных и восточных районах очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, туман, гололед, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

На сайте министерства также уточняется, что к утру четверга чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий, в Крыму зафиксировано не было. "Все социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения республики работают в штатном режиме. Температура воздуха в горной местности и на остальной территории Республики Крым - до минус 10 градусов. По состоянию на 08:00 Ангарский и Грушевский перевалы - проездные, работает 15 единиц техники. На дежурстве от РСЧС находится 99 человек и 54 единицы техники", - рассказал крымский министр чрезвычайных ситуаций Сергей Садаклиев.

Власти Крыма в среду предупредили туристов о надвигающейся на полуостров непогоде и рекомендовали отложить экскурсии в горы и леса, не выходить в море.