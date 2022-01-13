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Пандемия COVID-19
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В Якутии выявили первый случай заражения штаммом "омикрон"

Установлен круг контактных лиц

ЯКУТСК, 13 января. /ТАСС/. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрировали в Якутии, сообщил журналистам в четверг оперативный штаб региона.

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"В республике выявлен первый завозной случай заражения штаммом "омикрон", - сообщили в оперштабе со ссылкой на заместителя председателя правительства Якутии Ольгу Балабкину.

Уточняется, что установлен круг контактных лиц. Поликлиники начали осмотр и забор анализов.

Штамм выявлен у жительницы республики, вернувшейся с отдыха за рубежом. "Отмечают, что гражданка не была вакцинирована, имея постоянный медицинский отвод. Непосредственно был выявлен сам случай инфекции, и, соответственно, приняты все меры, которые определены с 16 декабря [2021 года] по плану главы Республики Саха (Якутия) по предотвращению распространения нового штамма "омикрон", - привели в оперштабе слова Балабкиной.

В конце 2021 года в Якутске открылось обсервационное отделение для пациентов со штаммом "омикрон". Отмечалось, что также в обсерватор будут помещены люди, которые прибыли из стран, где выявлен штамм "омикрон". Кроме этого, главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым был подписан план по противодействию новому штамму вируса "омикрон".

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РоссияЯкутияПандемия COVID-19
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