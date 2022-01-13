План нового крупного района Екатеринбурга утвердят в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Детальный план нового района Екатеринбурга ВИЗ-Правобережный, работа над которым была приостановлена из-за пандемии, будет утвержден в 2022 году. В 2023 году планируется начать строительство канализации для обеспечения инженерной инфраструктуры, сообщил в четверг на пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Детально обсудили вопрос проекта планировки ВИЗ-Правобережный, коллеги из городской администрации сейчас активно работают, пообещали представить свои соображения по развитию этого проекта в первом квартале 2022 года. Как вы знаете, мы получили одобрение на инфраструктурный кредит из федерального правительства, часть денег пойдет на строительство канализационного коллектора глубокого заложения для обеспечения инженерной инфраструктуры [проекта]", - сказал Куйвашев, отвечая на вопрос ТАСС.

Губернатор отметил, что работа над проектом была приостановлена из-за пандемии, средства на него были направлены на усовершенствование медицинской службы города. "Мы в этом году должны будем утвердить детальный проект планировки ВИЗ-Правобережный. С 2023 года мы начнем строительство этого коллектора, параллельно завяжем планы наших девелоперов и строителей", - добавил глава региона.

Общая площадь освоения района ВИЗ-Правобережный составит 500 га, значительная часть его территории отведена под жилую застройку. Уже утвержден проект планировки района с зелеными зонами, общественными пространствами, социальными учреждениями. Набережная Верх-Исетского пруда, рядом с которым появится новый район, станет дополнительным центром развития города, объединившим административный, деловой, финансовый, культурный, спортивный потенциал. Новый район Екатеринбурга станет первым крупнейшим районом в России, полностью спроектированным в цифровом формате с использованием CIM-модели.