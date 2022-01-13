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Гайдаровский форум

Смертность на дорогах снизилась на 9% в 2021 году

Вице-премьер также отметил, что основными факторами смертельных ДТП на дорогах являются

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Смертность на дорогах в России в результате ДТП снизилась на 9% в прошлом году. Об этом на сессии "Приоритеты развития строительной отрасли и ЖКХ" в рамках Гайдаровского форума сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"За прошлый год смертность у нас на дорогах снизилась на 9%. Что бы вы понимали, что такое 9%, у нас в стране больше 60 тысяч людей в год гибнет на дорогах", - сказал Хуснуллин, добавив, что показатель снизился благодаря улучшению качества дорог.

Вице-премьер также отметил, что основными факторами смертельных ДТП на дорогах являются: выезд на встречную полосу, вождение в нетрезвом состоянии и наезд на пешеходов.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат ШакирзяновичГайдаровский форум
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